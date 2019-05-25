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TFF Başkan Adayları Listesi belli oldu
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TFF BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ BELLİ OLDU

TFF Başkan Adayları Listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Bülent Gürkut
1. Durmuş Ali İlik
3. Veli Olgaç
4. Nihat Özdemir
5. Ayhan Sağaltıcı"

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