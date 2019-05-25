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Gençlerbirliği tribünlerinin en küçük taraftarlarından Ekin Ural Kocabıyık…

Anne ve babası sayesinde doğuştan Gençlerbirlikli olmuş. O kadar ki tribünlere bile gelmeye başlamış. Doğduktan kısa bir süre sonra Gençlerbirliği, küme düşse de ilk yaş gününü kutladığı günlerde Süper Lig’e geri döndü.

07 Mayıs 2018 doğumlu Ekin Ural Kocabıyık, doğar doğmaz Kırmızı-Kara renklerle tanışmış. Ancak Gençlerbirliği, ‘Minik Alkara’nın doğumundan 5 gün sonra Süper Lig’den küme düşme acısını yaşadı.

Foto Albümü 1 yaşına küme düşmeyi de şampiyonluğu da sığdırdı 5 FOTO

Gençlerbirliği, bir sezon boyunca bir alt ligde mücadele ederken Ekin Ural da zaman zaman babasıyla tribünde yerini aldı.

Gençlerbirliği, bu kez Ekin Ural’ın ilk doğumgününden 5 gün sonra ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yeniden ‘merhaba’ dedi.

Alkaralar’ın en minik üyesi Ekin Ural, böylelikle 1 yaşına hem küme düşmeyi hem de şampiyonluğu sığdırmış oldu.

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İSMİ GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARININ EMANETİ…

Evren-Engin çifti minik taraftarın ismini koyarken, 2017 yılında aramızdan ayrılan Gençlerbirliği tribünlerinin ve eğitim camiasının sevilen ismi Ural Nadir’in adını da yaşatmak istemiş.

Böylelikle Ekin ismine Ural da eklenmiş. Ekin Ural’ın Gençlerbirliği ile bağlantısı bununla da sınırlı değil.

Minik taraftarın babası Engin Kocabıyık da 2004-2011 yılları arasında Gençlerbirliği muhabirliği yapmış bir spor gazetecisi.

Doğuştan Gençlerbirlikli Ekin Ural, ailesiyle birlikte yeni sezonda Süper Lig heyecanına hazırlanıyor.

​MİLLİYET ANKARA - ORHAN KEMAL ERKILIÇ