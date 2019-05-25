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Atiker Konyaspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ATİKER KONYASPOR - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Atiker Konyaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, , Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Rajko Rotman, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Eray Ataseven, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Musa Nizam, Adrıen Danıel Karoly Regattın, , Zeki Yavru, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Hakem: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu, Murat Erdoğan

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