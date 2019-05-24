İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 21:00'da başlayacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, , , Necip Uysal, , , Domagoj Vıda, Caner Erkin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Kasımpaşa: Syam Habıb Ben Youssef, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, , İlhan Depe, , , Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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