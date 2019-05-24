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İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 21:00'da başlayacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, , , Necip Uysal, , , Domagoj Vıda, Caner Erkin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Syam Habıb Ben Youssef, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, , İlhan Depe, , , Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör:

Hakem: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek, Sarperbarış Saka

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