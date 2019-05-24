Demir Grup Sivasspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Özer Hurmacı, Ali Şaşal Vural, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Muhammet Demir, Erdoğan Yeşilyurt, , Serhıy Rybalka, , Hakan Arslan, , Ziya Erdal
Teknik Direktör: Ersel Uzgur
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Semih Kaya, Emre Taşdemir, , , Muğdat Çelik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok, Erkan Özdamar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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