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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Özer Hurmacı, Ali Şaşal Vural, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Muhammet Demir, Erdoğan Yeşilyurt, , Serhıy Rybalka, , Hakan Arslan, , Ziya Erdal

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Galatasaray: Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Semih Kaya, Emre Taşdemir, , , Muğdat Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok, Erkan Özdamar

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