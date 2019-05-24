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İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Okechukwu Godson Azubuıke, , Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Hüseyin Türkmen, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Abdulkadir Parmak, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Kadir Sağlam

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