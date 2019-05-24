İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Okechukwu Godson Azubuıke, , Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Hüseyin Türkmen, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Abdulkadir Parmak, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Kadir Sağlam
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