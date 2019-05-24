Ankaragücü'nden açıklama: "Futbol çetesinin kuklası olan bu grup mensupları..."

Ankaragücü, yayınladığı bir açıklamayla bir grup taraftarın yönetime gelerek para istediğini; ancak taleplerinin kabul edilmediği için Kayserispor'u 2-0 yenmelerine karşın "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptıklarını duyurdu.

MKE Ankaragücü, 28. haftada Kayserispor ile oynadıkları maç öncesi bir grup taraftarın kulübe gelerek maddi beklenti içerisinde olduklarını bildirdiklerini ve alamayınca da 2-0 kazanılan Kayserispor maçı sonrası 'yönetim istifa' tezahüratları yaptığını açıkladı.



Aynı kişilerin bir kez daha sahneye çıktıkları belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bu menfaatçi grup mensupları dün gece hiçbir şekilde doğruluk payı olmayan saçma sapan açıklamalarla bir kez daha kulübümüzde huzuru bozma adına farklı senaryolara başvurmuşlardır.



Üzülerek takip ediyoruz ki bu açıklamayı yapan gruba, bu yazıyı teslim eden futbol çeteleri, kendi senaryolarını hayata geçirmek için menfaatçi kişiler ile iş birliği içerisine girmiştir.

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Yine son olarak kendi saha ve seyircimizin önünde mücadele ettiğimiz Sivasspor karşılaşmasında da takımımız göze hoş gelen iyi bir futbol sergileyerek sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmasını bilmiş ve menfaatsiz taraftarlarımıza unutulmaz bir galibiyet armağan etmiştir.



Bu maç öncesine kadar tarihimizde 15 kez karşı karşıya geldiğimiz ve 10 kez kaybedip, 5 kez berabere kaldığımız rakibimiz karşısında tarihimizde ilk galibiyeti aldığımız bir maç sonrası, yine menfaat peşinde koşan, futbol çetesinin kuklası olan bu grup mensupları ‘Yönetim İstifa’ tezahuratı ile görevlerini yerine getirmişlerdir.



Yıllardır kulübümüz üzerinden maddi destek sağlayan ve beklenti içerisinde olan taraftar görünümlü avantacı çete örgütleri, stadyumun huzurunu bozarak kendi aralarında kurdukları senaryoya diğer menfaatsiz Ankaragücü taraftarlarına da dahil etmek için büyük bir baskı kurduklarını şaşkınlıkla takip ediyor ve bu konu ile ilgili gerekli girişimlere başladığımızı belirtmek istiyoruz.



Büyük Ankaragücü taraftarı ile birlikte 7 yıldır verdiğimiz zorlu mücadele sonucu, üst üste elde ettiğimiz başarılar ve kazandığımız iki şampiyonlukla, Süper Lig seviyesine ulaşan bir takım oluşturduk.



Gelinen noktada başarılarımızın her geçen gün daha da artması ve Ankaragücü’nün en iyi yerlerde mücadele etmesi için stadyum içerisinde huzuru bozan menfaatçi çetelerin uzak tutulması adına el birliği ile mücadele edeceğiz."