Maraton'dan Ankaragücü yönetimine: "Vicdanınız rahat mı?"

Ankaragücü tribünlerinin etkili gruplarından biri olan Maraton derneği, yaptığı açıklama ile Ankaragücü yönetimine bazı sorular yöneltti.

Maraton tribününün, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kuruluna yönelttiği soruların yer aldığı, "Vicdanınız rahat mı?" başlıklı metin şu şekilde:

"Sayın Mehmet Yiğiner bütün taraftar gruplarını zan altında bırakan bir açıklama yapmış; amigolara daha önce para verdiğini, artık vermediği için tribünlerin kendisini istifaya davet ettiğini iddia etmiştir. Para vermiş olduğu doğrudur fakat bu meblağlar hiçbir zaman deplasman yapmaya yetmemiştir. Eğer ortada iddia ettiği gibi bir meblağ olsaydı, Mart ayında deplasman dönüşünde kaybettiğimiz taraftarlarımızın cebinden 20 TL çıkmazdı. Bu banknot kulübümüzde çerçeveli bir şekilde sergilenmektedir.

Tribünlere verilen desteğin nerelere harcandığını biz belgelerle açıklayabiliriz. Peki Sayın Başkan; siz bize resmi belgelerle ve ıslak imzalarla kulübün finansman durumunu şeffaf bir şekilde açıklayabilir misiniz? Buna ilaveten, bazı sorularımız var:

1.Cumhurbaşkanlığı tarafından kulübe hibe edilen 38 milyon TL nerelere harcanmıştır?

2.Yaklaşık 26 milyon TL banka kredisi nerelere kullanıldı?

3.Almış olduğumuz 40 puan karşılığı TFF tarafından kulübümüze verilen yaklaşık 50 milyon TL ve Süper Lig'e yüklselme bedelimiz olan 45 milyon TL ayakbastı parası ne şekilde kullanıldı?

4.Sayın Mehmet Özhaseki tarafından kulübümüze hibe edilen 10 milyon TL nereye harcandı?

5.Sizin inisiyatifinizle İstanbullu bir firmaya verilen stad içi reklam işlerinden elde edilen gelirler ne şekilde kullanılmıştır?

6.İdda, Süper Toto, canlı yayın, seyirci hasılatı, reklam ve sponsorluk gelirleri ne kadardır ve nereye kullanılmıştır?

7.Taksi, dolmuş ve halk otobüslerinden Ankaragücü için yaklaşık 50 milyon TL hibe toplandığı duyumunu aldık. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Eğer böyle bir para toplandıysa bu paranın akıbeti ne olmuştur?

8.Belko-Air gelirlerinin bir kısmının kulübümüze aktarıldığı bilgisine ulaştık. Bu 'bir kısım' meblağ ne kadardır ve ne şekilde kullanılmıştır? Ayrıca,havalimanındaki taksi duraklarından yaklaşık 2.5 milyon TL toplandığı ifade ediliyor. Bu konuda da sizden bir açıklama bekliyoruz.

9.Ankaralı iş adamları ve MKE'den geçen sezon toplanan yardım ve sponsorluk bedeli ne kadardır? Ne şekilde değerlendirilmiştir?

10.Yaklaşık 30 kişilik Yönetim Kurulu'muz var. Bu Yönetim Kurulu üyeleri kulübümüz için şahsi olarak ne kadar bir meblağ hibe etmişlerdir? Kulübe herhangi bir şekilde borç veren bir yöneticimiz var mı? Varsa; kim, ne kadar vermiştir? Verdiyse, verdiğine dair herhangi bir belge var mıdır? Alındıysa, nerelere kullanılmıştır? Çok ciddi maddi problemlerle boğuşan kulübümüzdeki yöneticiler, Ankaragücü'nü güçlendirmek için mi oradadırlar; yoksa kendileri Ankaragücü markasıyla güçlenmek için mi oradalar?

11.Hiçbir şekilde profesyonel olarak işletilmeyen Ankaragücü Store'dan kazanılan bir gelir var mıdır? Varsa, nerelere kullanılmaktadır?

Bu kadar gelir varken ve siz yaklaşık iki ay önce kulübün durumunun gayet iyi söylemişken, futbolcuların paraları neden ödenmemektedir? Eğer ödendiyse, futbolcular neden gitmiştir? Ve faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde banka kredisine neden ihtiyaç duyulmuştur?

Bütün bu sorulardan sonra size şunları söylemek isteriz ki; kulübümüz için bugüne kadar yaptıklarınız ve katkılarınız için taraftarlar olarak hepimiz minnettarız. Şeffaf ve kucaklayıcı bir tavır içine girdiğiniz takdirde, geçmişte olduğu gibi bugün de, bu taraftar sizin arkanızda durmasını bilir. Bizler, armaya aşık insanlar olarak, bu armaya hizmet eden herkese sevgi, saygı ve sadakatle yaklaşmaya hazırız. Biz hiç kimsenin adamı değiliz, hiç kimsenin peşinde değiliz; sadece ve sadece armamızın peşindeyiz. Sizden son ricamız, taraftara karşı kullandığınız yakışıksız ve camiamızın itibarını zedeleyen dili bir an önce terketmeniz ve hakettiğimiz saygıyı ve sevgiyi bize sunmanızdır. Unutmayınız ki bu koca camia taraftar sayesinde ayaktadır. Biz dün de vardık, bugün de varız, yarın da olacağız.

Tüm bunlara ilaveten, hepimizin çok merak ettiği bir konu daha var; İsmail Hoca'yı Ahmet Ketenci ile birlikte size darbe yapmaya kalkışmakla suçlayıp bu isimlere düşman ettiniz. Peki İsmail Hoca ve Sayın Ahmet Ketenci aracılığıyla kulübümüze gelmiş bir para var mıdır? Kendisinden düşman gibi bahsettiğiniz Sayın Ahmet Ketenci'ye Beşiktaş maçından önce mesaj attınız mı? Kendisini aradınız mı? Kendisiyle görüşüyor musunuz?

Bu sorulara cevap vermenizi bekliyoruz. Saygılarımızla...

ANKARAGÜCÜ MARATON DERNEĞİ"