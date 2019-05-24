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M.Başakşehir - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak M.Başakşehir - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Edın Vısca, Rıad Bajıc, Eljero George Rınaldo Elıa, , Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Ufuk Ceylan, , Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakem: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral, Yasin Kol

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