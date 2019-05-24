M.Başakşehir - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak M.Başakşehir - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Edın Vısca, Rıad Bajıc, Eljero George Rınaldo Elıa, , Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Ufuk Ceylan, , Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.