Ankaragücü, Altay için 1,5 milyon avro istemiş!

Ankaragücü'nün kaleci Altay Bayındır için istediği bonservis bedeli oldu. Galatasaray, genç kalecisinin transferi konusunda nabız yokladı.

Önümüzdeki sezon Muslera'nın arkasında güvenilir bir eldiven bulunmasını isteyen ve yedek kaleci transferi planlayan Galatasaray, Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki Altay Bayındır için nabız yokladı.

Galatasaray, Altay Bayındır'ı transfer edecek mi?

Kulübü ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Altay Bayındır için Ankaragücü'nün 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı. Bu talep de şu anda Galatasaray'ın adım atmasına set çekti.



GALATASARAY'DA LUYİNDAMA SORUNU

Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer sezonuna eksi 5 milyon euro ile başlayacak olan Galatasaray, ilk etapta bedelsiz oyuncu almak adına mesai harcıyor.



FFP kriteri nedeniyle transfer dönemini ekside bitirmemesi gereken Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini alacağı için 5 milyon euro transfer geliri elde etmek zorunda.

Altay Bayındır kimdir?

1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor. Piyasa değeri 250 bin Euro olarak görülen Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Ankaragücü formasını 19 kez terletti ve bu süreçte 2 kez sarı kart gördü.



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyen Altay Bayındır, takımı adına kalesinde 6 gol birden görmüştü. Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Ndiaye'nin gollerine engel olmamıştı.

Kaynak: Futbol Arena