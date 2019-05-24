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A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 27 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 27 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, ilk antrenmanını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'de gerçekleştirecek.

Türkiye, Antalya'da Yunanistan ile 30 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda, Özbekistan ile de 2 Haziran'da Alanya Oba Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir gün önce düzenlenecek toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

A Milli Takım, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 20.30'da stadyumda yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran Pazar günü İzlanda ile oynanacak maç için Konya'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek A Milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek. Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, 10 Haziran'da TSİ 21.15'te maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın son provasını da TSİ 21.45'te bu tesiste yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, İzlanda maçının ardından İstanbul'a dönecek.

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