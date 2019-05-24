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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Özbekistan, Fransa, İzlanda ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş 33 kişilik geniş bir kadro açıkladı.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez çağrıldı.

Bu isimlerin dışında teknik direktör Şenol Güneş döneminde ise Gökhan Akkan, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Enes Ünal ve Kenan Karaman ilk kez davet edildi.

Bir önceki kadroya göre Muhammed Şengezer, Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Emre Kılınç ise aday kadroda yer almadı.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Ozan Muhammed Kabak (Stuttgart), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı#EURO2020@UEFAEURO

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