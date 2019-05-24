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"Gerçek Başkent Derbisi"nin fitili ateşlendi!
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"GERÇEK BAŞKENT DERBİSİ"NİN FİTİLİ ATEŞLENDİ!

"Gerçek Başkent Derbisi"nin fitili ateşlendi!

Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, lige yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav’a "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, lige yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav’a "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen Ankaragücü heyetini, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu karşıladı.

Mehmet Yiğiner görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yeniden yükseleceğine hep inandığını vurgulayarak, "Başkanımıza ve yöneticimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Ankara derbisi Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasında oynanır. Güzel de oldu." dedi.

Kardeş iki kulübün el ele kola verip Türk futboluna ve Ankara futboluna hizmet ederceğini dile getiren Yiğiner, "Hem bizim ligde kalmamız hem de Gençlerbirliği’nin lige gelmesi, iki türlü de sevinçli ve mutluyuz." diye konuştu.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e "ince ve nazik" ziyaretinden dolayı teşekkür eden Murat Cavcav ise acısıyla tatlısıyla bir sezonu ve ligi geride bıraktıklarını söyledi.

Lige çıkmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Cavcav, "Ankaragücü ligi sıkıntısız tamamladı. Biz de Süper Lig'e çıktık. Ankaragücü takımı ile derbilerde güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cavcav, Yiğiner'in hediye ettiği kırmızı-siyah renklerdeki tesbihe ilişkin de Ankaragücü maçlarında çekeceğini belirterek, "Tesbihi Ankara derbisinde, Ankaragücü maçlarında çekeceğim uğur getireceğini düşünüyorum." esprisini yaptı.
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