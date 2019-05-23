Nihat Özdemir: ''Türk futbolunu yönetmeye talip oldum''

1 Haziran'da Ankara'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi için Nihat Özdemir'den resmi açıklama geldi.

Özdemir, düzenlediği basın toplantısında adaylığını resmen açıklarken başkanlığı durumunda gerçekleştireceği icraatlerden söz etti.

''Türk futbolunu yönetmeye talip oldum''

''1 Haziran'da TFF başkanlık seçimi ve olağan genel kurulu var. Bu olağan genel kurul aynı zamanda seçimli genel kurul. Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl Türk futboluna hizmette bulunduktan sonra görevden ayrıldı. Kalan 3 ayda Hüsnü Güreli sorumluluk aldı. Kendisine de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından biri de istikrardır. Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF'de başkanvekilliği yaptım. Burada çok önemli işlere imza attım. Yıldırım Bey ile başladığım projelere devam etmek için 1 Haziran'da yapılacak TFF başkanlığına adaylığımı koydum. Futbolun Nihat Abisi olarak güçlü tesisleşme, hoşgörülü futbol iklimi için Türk futbolunu yönetmeye talip oldum.''

''Türk futboluna hizmet etmek istiyorum''

''Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol her toplum için milli değerdir. Bu değerin korunmasını istiyorum. Bunun bozulmasını istemiyorum. Bunun yolu da rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Metinler, Canlar, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar ve Özhan Canaydınlar olmaktan geçer. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir ruh oluşturalım. Milli birliği en güçlü şekilde yaşatalım. Hedefimiz Türk futbolunu daha da yukarı çıkarmak, istikrarlı bir şekilde Türk futbolunun dünya sıralamasında ilk 10'da olmasını sağlamaktır. Omuz omuza çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. Yeni federasyonla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.''

''MHK'de reformlar yapacağız''

''TFF dışında önemli aileler olduğunu biliyorum. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. Lig, kulüpler birliğiyle işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. Tum kurulların tamamen bağımsız çalışmasına önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim Kurulu Beylerbeyi tesislerinde çalışmaya devam edecektir. MHK'de reformlar yapacağız. Tüzük değişikliklerini hazırladık. Genel kurulun onayına sunacağız. Kurullarda çalışacak insanların en önemli görevi liyakat olacak. Layık olanları göreve geçireceğiz. Sponsorluk gelirlerini artırmak için çalışacağız. UEFA'da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile yola devam etmek istiyoruz. 5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından izliyoruz. Bu konuyla ilgili bir komite kuracağız. Bu komiteyi yönetim kurulundan hakem kurulundan profesyonel arkadaşlarımızdan hatta basın mensuplarından arkadaşlarımızı almak istiyoruz. Master planı yaparak yolumuza devam edeceğiz.''

''14 yönetim kurulu üyesi ve bir başkan seçilecek. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden arkadaşlarımız da yeni çalışanlar da olacaktır. MHK ile ilgili de önce yönetim kurulumuz daha sonraki günlerde yeni MHK'nın tayihi, Tahkim Kurulu, UÇK, temsilciler kurulunun başkanlarını yeniden atayacağız. Seçildikten sonra yönetim kurulu görüşlerini alarak kamuoyuna açıklayacağız.''