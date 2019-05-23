Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0

Spor Toto 1. Lig yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile Hatayspor golsüz berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig yarı final ilk maçında Adana Demirspor sahasında sezon başarılı takımı Hatayspor'u konuk etti.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Finale kalacak takımı pazar günü saat 16.00'da Hatay'da oynanacak mücadele belirleyecek.
ADANA DEMİRSPOR: 0 - HATAYSPOR: 0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 52 Kage), Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk (Dk. 73 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Semih Güler, Gladky
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Korkishko), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 84 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 90 Nimaga), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Sarı kartlar: Dk. 45 Berk Yıldız, Dk. 88 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 45 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Korkishko (Hatayspor)
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