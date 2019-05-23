Osmanlıspor, Gaziantep'te çarpıldı!

Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakaladı.
Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında evinde Osmanlıspor'u 2-0 yendi ve final yolunda önemli bir avantajı cebine koydu.
Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri Rydell Poepon kaydetti. Yalçın Kılınç'ın pasında Poepon, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Poepon, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
69. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Poepon topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
Bu mücadelenin rövanşı pazar günü saat 21.00'de Ankara'da oynanacak.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 2 - OSMANLISPOR: 0
Stat: Gaziantep
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Poepon (Dk. 73 Sow), Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Kenan Özer), Gökhan Alsan (Dk. 58 Kerim Avcı), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Bjarnason, Erhan Çelenk
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 46 Magaye Gueye), Ali Eren İyican, Sinan Kurt (Dk. 73 Galip Güzel), Ayuk, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 46 Mathew), Anıl Karaer
Goller: Dk. 43 ve 69 Poepon (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 19 Caner Arıcı, Dk. 30 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 20 Gökhan Alsan, Dk. 73 Uğur Arslan Kuru (Gazişehir Gaziantep)
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