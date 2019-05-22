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Gençlerbirliği'nde 'Genel Kurul' kararı alındı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 'GENEL KURUL' KARARI ALINDI

Gençlerbirliği'nde 'Genel Kurul' kararı alındı

Spor Toto 1. Lig’de sezonu 2. sırada bitirip yeniden Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’nde genel kurul yapılmasına karar verildi.

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Spor Toto 1. Lig’de sezonu 2. sırada bitirip yeniden Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’nde gündem, uzun süredir gündemde olan kongre sürecinin başlamasına döndü.

Şampiyon sonrası yönetim kurulunu toplayan Başkan Murat Cavcav, tüzük gereği kongre yapılması gerektiğini belirtip bu sürecin tarihlerini belirledi.

Yönetim kurulu üyeleri ile istişare yapan Başkan Cavcav, yeni sezon öncesi kongreyi yapıp başkent ekibinin gündeminden bu süreci çıkarmak istediğini anlattığı bildirildi.

Gençlerbirliği’nde Genel Kurul toplantısının 9 ve 16 Haziran 2019 tarihinde MEB Şura Salonu’nda yapılacağı öğrenildi.

Bu kongrede, Başkan Murat Cavcav’ın yeniden aday olacağına kesin gözüyle bakılırken, başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacağı ifade edildi.

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Mali
22 Mayıs 201921:19
Arda bey aday olsa da işi çok zor. Hayırlısı olsun
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