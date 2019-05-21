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TFF 2. Lig Play-Off'ta finalistler belli oldu
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TFF 2. LİG PLAY-OFF'TA FİNALİSTLER BELLİ OLDU

TFF 2. Lig Play-Off'ta finalistler belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off'ta finalin adı belli oldu.

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Beyaz Grup'taki yarı final eşleşmesinde ilk maçta sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, finale yükseldi.

Kırmızı Grup'ta da deplasmanda 1-0 yendiği Manisa BBSK'yi evinde 2-0 yenen Fatih Karagümrük, bir diğer finalist oldu.

Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belli olacağı Sakaryaspor-Fatih Karagümrük finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

Maçın hangi statta oynanacağı daha sonra açıklanacak.
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