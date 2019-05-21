TFF 2. Lig Play-Off'ta finalistler belli oldu

Beyaz Grup'taki yarı final eşleşmesinde ilk maçta sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, finale yükseldi.



Kırmızı Grup'ta da deplasmanda 1-0 yendiği Manisa BBSK'yi evinde 2-0 yenen Fatih Karagümrük, bir diğer finalist oldu.



Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belli olacağı Sakaryaspor-Fatih Karagümrük finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.



Maçın hangi statta oynanacağı daha sonra açıklanacak.