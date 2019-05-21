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Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı
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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE SON HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı.

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2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta:

Cuma:

18.00 Başakşehir-Alanyaspor
21.00 Rizespor-Trabzonspor
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
21.00 Sivasspor-Galatasaray

Cumartesi:
19.00 Konyaspor-Akhisarspor

Pazar:
19.00 Göztepe-Ankaragücü
19.00 Kayserispor-BB Erzurumspor
19.00 Yeni Malatyaspor-Bursaspor
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor
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