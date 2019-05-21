Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta:
Cuma:
18.00 Başakşehir-Alanyaspor
21.00 Rizespor-Trabzonspor
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
21.00 Sivasspor-Galatasaray
Cumartesi:
19.00 Konyaspor-Akhisarspor
Pazar:
19.00 Göztepe-Ankaragücü
19.00 Kayserispor-BB Erzurumspor
19.00 Yeni Malatyaspor-Bursaspor
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.