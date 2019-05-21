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UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler açıklandı
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UEFA VE ULUSAL KULÜP LİSANSI ALAN KULÜPLER AÇIKLANDI

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig'den Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1.Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Spor Toto 1 . Lig'den Altınordu A.Ş., TFF 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe Spor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 5 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2.Lig'den TFF 3.Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 26/3. maddesine göre herhangi bir yaptırımın uygulanmamasına karar vermiştir. Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı."

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