ABD'de 'Tyler Boyd' sevinci yaşanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Tyler Boyd sevinci yaşanıyor.

Ankaragücü’nde gösterdiği etkileyici performansla ABD’deki futbol otoritelerinin de dikkatini çeken Tyler Boyd, ABD Futbol Federasyonu yetkililerinin aylar süren ısrarlı daveti üzerine ABD’nin milli takım formasını giymeyi kabul etti.

FIFA’nın o kuralını kullandı

Tyler Boyd, daha önce Yeni Zelanda’nın genç takımlarında ve A Milli Takımı’nın hazırlık maçında forma giymişti. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, Yeni Zelanda’nın A Milli takımı ile herhangi bir resmi maça çıkmadığı için FIFA’nın “one-time switch” kuralını kullanarak ABD Milli Takımı’nda forma giymeyi kabul ettiğini ABD’nin Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Tyler Boyd’un annesinin ABD vatandaşı olması ve orada en az 5 sene yaşama kuralı değerlendirdiği ve bu sayede FIFA’nın Milli takım seçme talimatlarından “one-time switch” maddesini kullandığı öğrenildi.

ABD’den hemen davet aldı

Bu gelişmenin ardından ABD A Milli Takımı’nın teknik direktörü Berhalter Greeg’in belirlediği 40 kişilik kadroda Tyler Boyd’un ismi de yer aldı.

İlk kez ABD’nin milli takım formasını giymeye yaklaşan Tyler Boyd, 6 Haziran’da Jamaika ve 9 Haziran’da Venezuela yapılacak karşılaşmalarda ABD’nin aday kadrosunda kendisine yer buldu.

ABD’de “Boyd” mutluluğu

Ankaragücü’nün başarılı oyuncusu Tyler Boyd’un milli takım olarak ABD’yi orada bulunan spor medyası tarafından mutlulukla karşılandı. ABD’nin futbol otoriteleri, Boyd’un ABD’yi seçmesi nedeniyle şanslı olduklarını ifade etti.

Devre arasında Portekiz’in Vitória Guimarães SC takımından kiralık olarak Ankaragücü’ne katılan Tyler Boyd, sarı-lacivertli forma ile 14 maça çıkıp 6 gol attı ve 4 asist yaptı. 10 gole katkısı bulunan yetenekli oyuncu, 4 sarı kart görerek Ankaragücü forması ile 2018-19 sezonunu tamamladı.