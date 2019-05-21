Mustafa Kaplan, Süper Lig'de ilke imza attı!

Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankaragücü, Sivasspor’u 3-1 yenerek Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı-Lacivertli takım, Süper Lig tarihinde bu karşılaşma öncesinde Sivasspor ile 15 kez karşılaşmış ve bu müsabakaların hiçbirinde galibiyet alamamıştı.

Oynanan bu maçlarda, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Ankaragücü, ilk kez mutlu sona ulaşarak Sivasspor’u yenmeyi başardı.

Sacko, Boyd ve Canteros’u golleriyle rakibini 3-1 yenen Ankaragücü’nün teknik patronu Mustafa Kaplan, bu galibiyet sayesinde bu olumsuz istatistiği sonlandırdı ve tarihe geçmiş oldu.

Mustafa Kaplan, İsmail Kartal’ı yakaladı

Öte yandan, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sezonun ilk 16 haftasında takımı çalıştıran İsmail Kartal’ın başarısını da egale etmiş oldu.

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Ankaragücü, tecrübeli teknik adam yönetiminde 16 haftada 20 puan toplamıştı. Sezonun ilk yarısında Sivasspor’a deplasmanda 4-0 kaybedilen maçın ardından görevi bırakan İsmail Kartal’dan boşalan koltuğa Bayram Bektaş oturmuştu ancak çıktığı 1 karşılaşmada varlık gösterememişti.

Sezonun ikinci yarısı itibaren görevine başlayan Mustafa Kaplan, takımın başında yer aldığı 16 maçta topladığı 20 puanla takımını ligde bıraktı. 40 puana ulaşan Ankaragücü, haftaya oynanacak Göztepe maçı öncesinde ligde kalmayı garantiledi.