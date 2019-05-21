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Eryaman Stadyumu'nda "İstifa" sesleri
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ERYAMAN STADYUMU'NDA "İSTİFA" SESLERİ

Eryaman Stadyumu'nda "İstifa" sesleri

Ankaragücü taraftarları, Sivasspor maçının son dakikalarında Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetimini istifaya davet etti.

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Ankaragücü’nün Sivasspor’u 3-1 yenerek ligde kalmayı garantilediği maçın son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlardan yönetime karşı tepki oluştu.

Başkent ekibinin taraftarları, karşılaşmanın uzatmalarla beraber son 10 dakikasında yönetimi istifaya davet etti.

Eryaman Stadyumu’nda bulunan bütün tribünlerden yükselen seslere, birçok sarı-lacivertli taraftar grubu katılarak tepkilerini yönetime sundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu, istifa seslerinin ardından protokol tribününden ayrılmayı düşündü. Daha sonra protokol tribününde oluşan sözlü sataşmada, yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Maçın son düdüğünün gelmesi ile beraber tartışma ortamı fazla büyümeden sonlandı.

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