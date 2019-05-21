Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde nasıl kalır?

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda lige ilk veda eden takım Akhisarspor oldu. Diğer iki takım ise son hafta maçlarının ardından küme düşecek. Bu bağlamda ateş hattında yer alan Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor adeta ip üzerinde yürüyor.
Peki bu üç takım lige nasıl tutunur, ihtimaller ne sizler için derledik...
GÖZTEPE - PUAN 35 - RAKİP - MKE ANKARAGÜCÜ
BURSASPOR - PUAN 34 - RAKİP EVKUR YENİ MALATYASPOR
BB ERZURUMSPOR - PUAN 32 - RAKİP İSTİKBAL KAYSERİSPOR
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