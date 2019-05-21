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Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde nasıl kalır?
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GÖZTEPE, BURSASPOR VE BB ERZURUMSPOR LİGDE NASIL KALIR?

Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde nasıl kalır?

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmeme mücadelesi nefes kesiyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda lige ilk veda eden takım Akhisarspor oldu. Diğer iki takım ise son hafta maçlarının ardından küme düşecek. Bu bağlamda ateş hattında yer alan Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor adeta ip üzerinde yürüyor.

Peki bu üç takım lige nasıl tutunur, ihtimaller ne sizler için derledik...

GÖZTEPE - PUAN 35 - RAKİP - MKE ANKARAGÜCÜ

  • Kazanırsa ligde kalır,
  • Berabere kalır, Bursaspor kazanamazsa ligde kalır,
  • Kaybeder, Erzurumspor ve Bursaspor da kaybederse ligde kalır,
  • Kaybeder, Erzurumspor kazanamaz, Bursaspor berabere kalırsa Bursaspor ile ikili averaja girer. İkili averajlar eşit, genel averajla ligde kalır.


BURSASPOR - PUAN 34 - RAKİP EVKUR YENİ MALATYASPOR

  • Kazanırsa Göztepe'nin kazanamamasını bekleyecek,
  • Berabere kalırsa, Göztepe'nin 5 farkla kaybedip BB Erzurumspor'un ise kazanamamasını bekleyecek. Bu durumda (İkili averaj eşit olduğundan) genel averajla ligde kalır.


BB ERZURUMSPOR - PUAN 32 - RAKİP İSTİKBAL KAYSERİSPOR

  • Kazanır, Göztepe ve Bursaspor kaybederse Göztepe ile ikili averaja girer ve ligde kalır,
  • Kazanır, Göztepe kaybeder Bursaspor berabere kalırsa, üçlü averajla ligde kalır.
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