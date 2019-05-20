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BB Erzurumspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Hakan Arslan, Samuel Emem Eduok, , Lokman Gör

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Roberto Soldado Rıllo, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Tolgay Ali Arslan, , Mathieu Valbuena, , Harun Tekin, Martın Skrtel

Teknik Direktör:

Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan, Bülent Birincioğlu

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