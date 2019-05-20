BB Erzurumspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Hakan Arslan, Samuel Emem Eduok, , Lokman Gör
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Roberto Soldado Rıllo, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Tolgay Ali Arslan, , Mathieu Valbuena, , Harun Tekin, Martın Skrtel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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