MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ante Kulusıc, İlhan Parlak, Cebrail Karayel, , , , , , , Wilfried Moke Abro
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Özer Hurmacı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Muhammet Demir, Paul Papp, Tolgahan Acar, , , Hakan Arslan, , Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Ersel Uzgur
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Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan, Süleyman Abay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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