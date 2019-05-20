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MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ante Kulusıc, İlhan Parlak, Cebrail Karayel, , , , , , , Wilfried Moke Abro

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Özer Hurmacı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Muhammet Demir, Paul Papp, Tolgahan Acar, , , Hakan Arslan, , Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan, Süleyman Abay

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