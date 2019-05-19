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Bursaspor'da 3 cezalı
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BURSASPOR'DA 3 CEZALI

Bursaspor'da 3 cezalı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı.

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Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Kart sınırındaki diğer oyuncular Aytaç Kara, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı.

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