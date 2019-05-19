Ankaragücü, riske girmek istemiyor

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Lig'de 33. haftaya MKE Ankaragücü 37, Demir Grup Sivasspor ise 38 puanla girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Başkent ekibindeki mali sıkıntı nedeniyle maç öncesinde iki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Portekizli Tiago Pinto ile Fildişi Sahilli Brice Djedje, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı.
MKE Ankaragücü, yarınki maçı kazanıp altındaki takımların bugün ve yarın alacağı sonuçlara bakmaksızın 6 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.
Sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılması durumunda ise kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki sonuçlara göre son hafta deplasmanda yapılacak Göztepe maçına odaklanacak.
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