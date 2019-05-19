Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, , Fernando Francısco Reges, , , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Dıagne Mbaye
Teknik Direktör: Fatih Terim
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M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Edın Vısca, Rıad Bajıc, Eljero George Rınaldo Elıa, , Mahmut Tekdemir, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Halil Umut Meler
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