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Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GALATASARAY - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Galatasaray ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, , Fernando Francısco Reges, , , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Dıagne Mbaye

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Edın Vısca, Rıad Bajıc, Eljero George Rınaldo Elıa, , Mahmut Tekdemir, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Halil Umut Meler

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