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Alanyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Alanyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , , Marwane Saadane, Gökhan Akkan, , Okechukwu Godson Azubuıke, , Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Candaş Elbil, Mert Güzenge

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