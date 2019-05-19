Alanyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Ufuk Ceylan
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , , Marwane Saadane, Gökhan Akkan, , Okechukwu Godson Azubuıke, , Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Candaş Elbil, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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