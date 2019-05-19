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Şampiyon Gençlerbirliği futbolcuları ile Klasspor'a özel
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ŞAMPİYON GENÇLERBİRLİĞİ FUTBOLCULARI İLE KLASSPOR'A ÖZEL

Maçın ardından Süper Lig’e yeniden çıkmanın heyecanını yaşayan Gençlerbirliği futbolcuları, duygularını Klasspor’a mikrofonları ile paylaştı.

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Gençlerbirliği, layık olduğu yer olan Süper Lig’e yeniden çıktı.

Spor Toto 1. Lig’de oynanan son maç olan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını alan Gençlerbirliği’nde Süper Lig’de çıkmanın mutluluğu doyasıya yaşandı.

Kupa töreni sonrasında Eryaman Stadyumu’nun zeminine inen taraftarlar, oyuncularla beraber şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Maçın ardından Süper Lig’e yeniden çıkmanın heyecanını yaşayan Gençlerbirliği futbolcuları, duygularını Klasspor’a mikrofonları ile paylaştı.
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