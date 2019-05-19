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Şampiyon taraftarlar, Klasspor'a konuştu
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ŞAMPİYON TARAFTARLAR, KLASSPOR'A KONUŞTU

Eryaman Stadyumu’na gelerek bu önemli günde takımını yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, Klasspor mikrofonlarına duygularını aktardı.

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Gençlerbirliği, layık olduğu yer olan Süper Lig’e yeniden çıktı.

Spor Toto 1. Lig’de oynanan son maç olan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını alan Gençlerbirliği’nde Süper Lig’de çıkmanın mutluluğu doyasıya yaşandı.

Kupa töreni sonrasında Eryaman Stadyumu’nun zeminine inen taraftarlar, oyuncularla beraber şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Eryaman Stadyumu’na gelerek bu önemli günde takımını yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, Klasspor mikrofonlarına duygularını aktardı.

Kırmızı-karalı taraftarlar, şampiyon takımı hakkında yorum yapıp gelecek sezon öncesi neler yapılması gerektiğini üzerinde durdu.
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