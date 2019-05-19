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Akhisar Bel. - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Akhisar Bel. ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Rajko Rotman, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Eray Ataseven, Musa Nizam, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets, , , Oleksandr Kucher, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok, Onur Karabaş

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