Akhisar Bel. - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Rajko Rotman, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Eray Ataseven, Musa Nizam, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets, , , Oleksandr Kucher, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok, Onur Karabaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.