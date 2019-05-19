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Bursaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Bursaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Mehmet Umut Nayir, Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Stephane Badjı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Okan Kocuk, Onur Atasayar, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Göztepe: Serdar Gürler, Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, , Berkan Emir, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Bahattin Şimşek

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