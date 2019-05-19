Nazan Cavcav, duygularını Klasspor'a aktardı

Gençlerbirliği’nin merhum başkanı İlhan Cavcav’ın eşi Nazan Cavcav, Eryaman Stadyumu’na gelerek şampiyonluk kupasının verilmesini izledi.

Kupa töreni sırasında gözyaşlarını tutamayan Nazan Cavcav, onursal başkan İlhan Cavcav’ın mirasına sahip çıkarak takımın tekrar Süper Lig’e çıkmasında payı olan herkesi kutlayarak teker teker teşekkür etti.

Kupa töreni yapılacağı için Eryaman Stadyumu’na ilk kez geldiğini söyleyen Nazan Cavcav, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“İlhan Cavcav’ın ruhu şad oldu”

İlhan Cavcav’ın yokluğunda Gençlerbirliği’ni izlemenin kendisi adına zor olduğunu belirten Nazan Cavcav, “Daha önce İlhan bey ile 19 Mayıs Stadyumu’nda defalarca maç izlemiştik. Onun yokluğunda Gençlerbirliği maçına geldiğim için çok duygu yüklüyüm. Şampiyonluk kupasıyla İlhan Cavcav’ın ruhu şad olacaktır” ifadesini kullandı.

“Çok mutluyum”

Başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Nazan Cavcav, “Süper Lig’e çıkmak beni çok mutlu etti. Hocalarımız ve futbolcularımızın başarıyla tekrar Süper Lig’deyiz. Onlarla gurur duyuyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.