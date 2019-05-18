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Ümit Özat: "Şampiyonluk daha çok yakışacak"
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ÜMİT ÖZAT: "ŞAMPİYONLUK DAHA ÇOK YAKIŞACAK"

Ümit Özat: "Şampiyonluk daha çok yakışacak"

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oyucularını kutladığını ve onlarla iftihar ettiğini söyledi.

Umudunu hiç kaybetmediğini dile getiren Özat, "Teknik adamlık kariyerimde çalıştığım en karakterli oyuncu grubu. Ancak bitmiş bir şey yok. Önümüzde nasipse 3 maç daha var. Adana Demirspor'a play-off yakışıyor ama şampiyonluk daha çok yakışacak. Bir gün sevineceğiz, ondan sonra da play-off'un ilk maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
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Şakir
18 Mayıs 201921:41
Bu adamı sevindirenler utansın. Sanki gazozuna maç yapmaya çıkmışlar. Ayıptır be...
1
06vkr
18 Mayıs 201921:15
Ya biri yürü git isine,komik şey :))) bi cok as oyunucumuz yoktu ,60 dk 10 kisi oynadik,ona ragmen zor yendiniz ! Hayal kurmayi birak,hatayspor icerde disarda da zie 3 er tane atar,gorursun sampiyonlugu :)
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