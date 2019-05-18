Ümit Özat: "Şampiyonluk daha çok yakışacak"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oyucularını kutladığını ve onlarla iftihar ettiğini söyledi.

Umudunu hiç kaybetmediğini dile getiren Özat, "Teknik adamlık kariyerimde çalıştığım en karakterli oyuncu grubu. Ancak bitmiş bir şey yok. Önümüzde nasipse 3 maç daha var. Adana Demirspor'a play-off yakışıyor ama şampiyonluk daha çok yakışacak. Bir gün sevineceğiz, ondan sonra da play-off'un ilk maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.