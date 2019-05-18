Üzülmez: "Gençlerbirliği artık olması gereken yerde"

Üzülmez, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği'nin Adana Demirspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sezon başından itibaren planlanan hedefe ulaştığımız için mutluyuz. Şampiyonluk güzel bir duygu. Gençlerbirliği camiasının olması gereken, bulunması gereken yer Süper Lig. Bunu daha önce de söyledim." diye konuştu.
Şampiyonlukta sezon başında takımda görev alan Erkan Sözeri'nin de emekleri olduğunu belirten Üzülmez, "Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği camiasının Süper Lig'de doğru tercihler, doğru yapılanmalar içerisinde bulunarak, fark yaratan bir takım görüntüsünde olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarların, takıma gönülden bağlı kalarak sahip çıktığına vurgu yapan Üzülmez, şöyle devam etti:
"Bunun karşılığında da başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Hiçbir başarı emek vermeden, çaba göstermeden, ter dökmeden kazanılmaz. 10 haftalık süre içerisinde bunları yapmaya çalıştık. Oyuncularıma, hocalığı bir tarafa bırakıp, ağabeylik yapmaya çalıştım. Doğru bir iletişim kurarak, doğru yapılanma içerisinde olarak, saha içerisinde bütünlük içerisinde hareket ederek istediğimiz hedefe ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu başarıda hem saha içinde hem saha dışında destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğun Gençlerbirliği camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu takım önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük başarılar yaşar."
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