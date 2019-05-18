Gençlerbirliği'ne "Kupa" çok yakıştı

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçının ardından geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen başkent ekibi için kupa töreni düzenlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta, seremonide kupayı takım kaptanı Selçuk Şahin'e verdi. Kırmızı-siyahlı oyuncular, madalyalarını ise Usta ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'dan aldı.
Bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Kupa töreninin ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu sahaya giren taraftarlarıyla doyasıya yaşadı.
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