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Gençlerbirliği'ne "Kupa" çok yakıştı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE "KUPA" ÇOK YAKIŞTI

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, kupasını düzenlenen törenle aldı.

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Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçının ardından geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen başkent ekibi için kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta, seremonide kupayı takım kaptanı Selçuk Şahin'e verdi. Kırmızı-siyahlı oyuncular, madalyalarını ise Usta ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'dan aldı. 

Bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Kupa töreninin ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu sahaya giren taraftarlarıyla doyasıya yaşadı. 

 
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