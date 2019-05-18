Gençlerbirliği yenilgi ile veda etti!

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında play-off mücadelesi veren Adana Demirspor Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Maça hızlı başlayan Adana Demirspor henüz 6. dakikada Mickael Pote ile golü buldu. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skorunu belirledi. Adana Demirspor güçlü rakibi karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Gençlerbirliği'nde 36. dakikada Taha Demirtaş kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10 kişi oynayan Gençlerbirliği ikinci devreye hızlı başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip 57. dakikada Nadir Çiftçi ile beraberliği yakaladı. Adana Demirspor'un bu gole cevabı 68. dakikada Herve Kage ile geldi ve konuk ekip yeniden öne geçti: 1-2
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Akdeniz temsilcisi Altınordu'nun da Giresun deplasmanın kaybetmesiyle adını play-off'a yazdırdı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Hatayspor - Adana Demirspor
Osmanlıspor - Gazişehir FK
DİĞER SONUÇLAR
Giresunspor 3-1 Altınordu
Kardemir Karabükspor 1-6 Gazişehir Gaziantep
Adanaspor 1-4 Osmanlıspor
İstanbulspor 2-5 Denizlispor
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