Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Doğukan Sinik, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Mevlüt Erdinç, , Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Adem Büyük, Mustafa Akbaş, , Ertaç Özbir, Arturo Rafeal Mina Meza, , Rahman Buğra Çağıran, Bülent Cevahir, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Kemal Elmas, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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