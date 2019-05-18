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Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANTALYASPOR - EVKUR Y.MALATYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Antalyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Doğukan Sinik, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Mevlüt Erdinç, , Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Adem Büyük, Mustafa Akbaş, , Ertaç Özbir, Arturo Rafeal Mina Meza, , Rahman Buğra Çağıran, Bülent Cevahir, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa

Teknik Direktör:

Hakem: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Kemal Elmas, Çağdaş Altay

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