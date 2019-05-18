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İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Hüseyin Türkmen, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Abdulkadir Parmak, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, , , , Domagoj Vıda, Burak Yılmaz, Caner Erkin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Özgür Yankaya

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