İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Hüseyin Türkmen, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Abdulkadir Parmak, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, , , , Domagoj Vıda, Burak Yılmaz, Caner Erkin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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