Nobre'den duygusal veda

Gençlerbirliği takımının forvet oyuncusu Mert Nobre, Adana Demirspor maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine son verdi. Nobre, vedası sorasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medya hesabı üzerinden sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Mert Nobre için Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eryaman Stadında Gençlerbirliği, Adana Demirspor maçı öncesinde seremoni düzenlendi.
Gençlerbirliği kulüp başkanı Murat Cavcav'ın, gösterdiği çaba ve başarıdan dolayı plaketle onurlandırdığı Nobre gözyaşlarına hakim olamadı.
Plaket takdiminin ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Nobre, tribünlerde adını haykıran Gençlerbirliği taraftarıyla da vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı.
Adana Demirspor taraftarının Nobre'yi tribünlere çağırarak alkışlaması üzerine de Nobre misafir ekip tribünlerine üçlü çektirdi.
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