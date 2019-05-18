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Gençlerbirliği - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Gençlerbirliği ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Gençlerbirliği ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Selçuk Şahin, Cosmın Gabrıel Mateı, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz, Barış Başdaş, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal, Burak Taşkınsoy

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