Gençlerbirliği - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Gençlerbirliği ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Selçuk Şahin, Cosmın Gabrıel Mateı, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz, Barış Başdaş, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Hakem: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal, Burak Taşkınsoy
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