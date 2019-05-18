İstanbulspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak İstanbulspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, , Abdullah Balıkuv, Muhammed Enes Durmuş
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Lanre Kehinde, Alperen Babacan, Gökhan Süzen, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak, Furkan Şeker, Asil Kaan Güler, Marc Kıbong Mbamba, Muhammed Himmet Ertürk, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Furkan Ürün, Kerem Yükünç, Egemen Artun
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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