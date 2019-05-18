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İşte Giresunspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
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İŞTE GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Giresunspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Giresunspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Giresunspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Muhammet Reis, Kağan Miray Bağış, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak, Kayacan Erdoğan, Çağlar Birinci, Savaş Polat, Mehmet Taş, Hüsamettin Tut, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Okan Derici, Berkay Samancı, Anıl Koç

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Barcın, Ali Can Alp, Ozan Bileyci

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