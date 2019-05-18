İşte Giresunspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Giresunspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Muhammet Reis, Kağan Miray Bağış, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak, Kayacan Erdoğan, Çağlar Birinci, Savaş Polat, Mehmet Taş, Hüsamettin Tut, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Okan Derici, Berkay Samancı, Anıl Koç
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Barcın, Ali Can Alp, Ozan Bileyci
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