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İşte K Karabükspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE K KARABÜKSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında K Karabükspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K Karabükspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak K Karabükspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Can Sıkılmaz, , Fatih Kızılay, Batuhan Kurt, , Arif Bostancı

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Hakan Karabalcık, Süleyman Soyutürk

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