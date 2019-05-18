İşte K Karabükspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak K Karabükspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Can Sıkılmaz, , Fatih Kızılay, Batuhan Kurt, , Arif Bostancı
Teknik Direktör:
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Gazişehir Gaziantep FK: Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Hakan Karabalcık, Süleyman Soyutürk
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