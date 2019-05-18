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Adanaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANASPOR - OSMANLISPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Adanaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Adanaspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Ahmet Dereli, Rodrıgo Longo Freıtas, , , , Doğanay Kılıç

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, , , Beykan Şimşek, , Galip Güzel, Ousmane Cardınal Ndıaye, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Burak Şeker, Kamil Çetin, Emrah Ünal, Hakan Ülker

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