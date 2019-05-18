Adanaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Adanaspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Ahmet Dereli, Rodrıgo Longo Freıtas, , , , Doğanay Kılıç
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, , , Beykan Şimşek, , Galip Güzel, Ousmane Cardınal Ndıaye, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Kamil Çetin, Emrah Ünal, Hakan Ülker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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