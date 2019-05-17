Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Syam Habıb Ben Youssef, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Bangaly Fode Koıta, , , İlhan Depe, , , Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör:
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Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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