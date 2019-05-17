Altay - Elazığspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Altay ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yalçın Taşkınfurat yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Serkan Sözmen, Ulaş Zengin, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, , Andreas Tatos, Emre Koyuncu, , İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Oğuz Han Aynaoğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Abdülkadir Kayalı, , , Gökhan Akkan, Yiğitcan Erdoğan, Ömer Yıldız, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün, , , Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı, Sercan Yılmaz
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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