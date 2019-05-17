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Altay - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
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ALTAY - ELAZIĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altay - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Altay ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Altay ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yalçın Taşkınfurat yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Serkan Sözmen, Ulaş Zengin, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, , Andreas Tatos, Emre Koyuncu, , İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Elazığspor: Abdülkadir Kayalı, , , Gökhan Akkan, Yiğitcan Erdoğan, Ömer Yıldız, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün, , , Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı, Sercan Yılmaz

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