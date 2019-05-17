Boluspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Boluspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Billal Sebaıhı, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, , Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Batuhan Altıntaş, Burak Asan, Hayrullah Bilazer, Sabri Can, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
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Eskişehirspor: Kamal Issah, Marko Mılınkovıc, İbrahim Sıssoko, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, , , Mehmet Özcan, Melih Ağa, Talha Erdoğan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Serdar İla, Celal Bayraklı
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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