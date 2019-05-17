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Boluspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Boluspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Boluspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Billal Sebaıhı, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, , Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Batuhan Altıntaş, Burak Asan, Hayrullah Bilazer, Sabri Can, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Eskişehirspor: Kamal Issah, Marko Mılınkovıc, İbrahim Sıssoko, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, , , Mehmet Özcan, Melih Ağa, Talha Erdoğan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Serdar İla, Celal Bayraklı

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